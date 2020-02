Tusk: Euroopa Liit suhtub iseseisvasse Šotimaasse empaatiaga

Võimul oleva Šoti Rahvuspartei juht ja piirkonna esimene minister Nicola Sturgeon on varem korduvalt öelnud, et juhul, kui šotlastel õnnestub luua iseseisev riik, soovivad nad saada Euroopa Liidu liikmeks, vahendab uudistekanal BBC.

Küsimusele, kas sellesse tuleks suhtuda positiivselt, vastas Tusk: "emotsionaalselt ma ei kahtle, et kõik näitaks [selle suhtes] üles entusiasmi".

Tusk andis intervjuu ajal, mil Euroopa juhid avaldasid kurbust Suurbritannia EList lahkumise üle.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et ta on "tõsiselt kurb", samal ajal kui europarlamendi Brexiti kõneisik Guy Verhofstadt lubas tagada, et Euroopa Liidust saaks projekt, millest soovitaks taas osa saada.

Tusk hoiatas, et iseseisva Šotimaa võimalikku liitumistaotlust ei aktsepteerita siiski automaatselt.