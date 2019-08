Tusk: Euroopa Liit on valmis Johnsoni ideid Brexti asjus kuulama

G7 tippkohtumisel Prantsusmaal rääkis Tusk aga teistsugust juttu, öeldes, et ta "ei tee koostööd".

Johnson ütles, et kui Tusk, kellega ta kohtub pühapäeval, ei soovi, et teda peetakse Härra Leppeta Brexitiks, tuleb tal Ühendkuningriigi nõudmised täita.

Pärast peaministriks saamist ütles Johnson, et Ühendkuningriik lahkub ELi-st 31. oktoobril.

Johnson on korduvalt öelnud, et eelistaks lahkuda Euroopa Liidust leppega, kuid nõuab tungivalt, et lahkumislepingust eemaldaks tagauks, mis on mõeldud nn tugeva piiri vältimiseks Iiri saarel.

"Ma olen teinud täiesti selgeks, et ma ei soovi lepinguta lahkuda ja peame vabanema nn tagauksest ning kui Tusk ei taha minna ajalukku kui Härra Leppeta Brexit, loodan ma, et seda asjaolu suudetakse ka silmas pidada," lausus ta.

Varem kasutas Tusk sama hüüdnime Johnsonist rääkides.

"Ma endiselt loodan, et peaminister Johnsonile ei meeldi ajalukku minna kui Härra Leppeta," ütles ta. "Euroopa Liit on alati olnud koostööks avatud. Üks asi, mille osas ma koostööd ei tee, on leppeta Brexit."

"Oleme nõus kuulama ideid, mis on operatiivsed, realistlikud ja vastuvõetavad kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele."

G7 tippkohtumine - maailma suurimate majandusjuhtide kokkusaamine - toimub veidi enam kui kaks kuud enne seda, kui Ühendkuningriik kavatseb EList lahkuda. Johnson soovib Iirimaa tagaust - Brexiti peamist vaidluskohta - uuesti läbi rääkida, kuid Euroopa Liit on selle järjekindlalt välistanud.

Tagauks ehk backstop on viimane abinõu juhuks, kui Suurbritannia ja Euroopa Liit ei peaks Brexiti-lepet saavutama, ja see tähendaks Põhja-Iirimaal mõnede ELi ühtse turu eeskirjade säilimist.