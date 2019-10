„Türgi peab mõistma, et meie peamine mure on see, et nende tegevus võib viia järjekordse humanitaarkatastroofini, mis oleks vastuvõetamatu,” ütles Tusk visiidil Küprosele, vahendab AFP.

„Samuti ei lepi me kunagi sellega, et põgenikud muudetakse relvaks ja neid kasutatakse meie vastu väljapressimiseks. Seetõttu pean ma president Erdoğani eilseid ähvardusi täiesti kohatuteks,” lisas Tusk.

„Hei, EL, ärka üles. Ma ütlen uuesti: kui te püüate nimetada meie operatsiooni seal sissetungiks, on meie ülesanne lihtne: me avame uksed ja saadame 3,6 miljonit migranti teie juurde,” kuulutas Erdoğan eile.