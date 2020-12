Turvafirma: lätlased on muutunud koroonakriisi jõuludel varasemast agressiivsemaks

Terinksi sõnul on tema turvafirma saanud sel nädalal mitmeid väljakutseid kodudesse ja kontoritesse, kus ollakse hädas kutsumata ja agressiivsete külaliste, sh alkoholijoobes isikute, erinevate pealetükkivate ja häbematute müügiinimeste ning kodututega, vahendab Läti Delfi.

Värske statistika kohaselt suureneb inimeste agressiivsus ka kauplustes - tekivad konfliktid kaupluse töötajatega, kui kedagi ei teenindata ilma maskita, klientide vahel, kui keegi tuleb kellelegi liiga lähedale või ei kanna maski vastavalt reeglitele, aga ka alkoholi mitte müümise tõttu pühadel või muude kaupade puudumisel. Terinks tõi näitena hiljutise konflikti selle üle, et poest ei olnud võimalik osta naiste sukkpükse.

"Turvameestel on üha rohkem väljakutseid poodidesse, sest inimesed teevad skandaale või isegi ründavad kaupluse töötajaid, põhjustavad kaklusi ning rebivad kaupa," rääkis Terinks.

Ta lisas, et igal aastal sageneb koos sügis- ja talvehooajaga ka sissemurdmiste hulk kodudesse, mida võib seletada pimeda ajaga - varastel on võimalik sel ajal tegutseda senisest enam märkamatult.

"Tänavu on pandeemia ja mitmesuguste piirangute tagajärjel paljud inimesed kodus nii tööpäevadel kui ka puhkepäevadel. Välismaale reisimine võib sel aastal ära jääda. Kuid vargused sellest tänavu oluliselt ei vähene, pigem vastupidi - vargad muutuvad julgemaks ja häbematumaks. "Varguseid kodudes on korraldatud ka õhtuti või öösiti, mil majaomanikud on kodus," ütles Terinks.

Tema sõnul on näha ka uut trendi varaste käitumises. "Kui varem töötasid vargad öö teises pooles vastu hommikut või laupäeva ja pühapäeva öösel, kui inimesed olid maal, siis tänavu tungisid nad kõige sagedamini kodudesse tööpäevade pärastlõunal ja õhtul kella 16–19 paiku või siis, kui omanikud läksid näiteks poodi," kirjeldas Terinks.

"Ka sel aastal on olnud aktiivsemaid vargabandesid, kes uurivad teavet eluaseme kohta. Vargad jälgivad, kus kodudes on jõukaid elanikke, hoiavad nende harjumustel silma peal ja üritavad välja selgitada, kas neil on kodus on midagi väärtuslikku, näiteks raha, väärisesemeid," märkis ta.