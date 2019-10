Türklaste rünnaku all olevatel kurdidel võib tulla oma kaitsmisele keskendumiseks ISISe pühasõdalasi täis vanglad hüljata

Kurdide juhitud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) hoiavad oma aladel praegu kinni tuhandeid Islamiriigi heaks töötamises kahtlustatavaid vange, vahendab uudistekanal BBC.

SDFi kontrolli all olevad alad on alates selle nädala kolmapäevast olnud pidevate pommirünnakute all.

Väidetavalt on mõlemal pool piiri hukkunud üle 50 tsiviilisiku.

Türgi süüdistab kurde terrorismis ja väidab, et tahab nad pelgalt suruda ca 30 kilomeetri kaugusele oma piirist, lubades rajada nende senistele aladele nn ohutu tsooni.

Ühtlasi lubab ta sinna ümber asustada enam kui kolm miljonit Süüria põgenikku, kes viibivad praegu Türgis.

Lahingud Türgiga on takistanud SDF-i turvamast ISISe kinnipidamislaagreid meie kontrolli all olevatel aladel, nentis kõrge ametnik Redur Xelil laupäeval teleülekandes.

"ISIS-e vanglate valvamine pole enam prioriteet. Kes hoolib vangide turvalisest kinnipidamisest, on teretulnud kohale tulema ja lahendust otsima."

Tema sõnul tuleb SDFi vägedel tegutseda "meie linnade ja rahva kaitseks".

Ametnik hoiatas ka, et Türgi operatsioon võib avada tee ISIS-e ümbergrupeerumisele.

"Türklaste rünnakud on Islamiriigi taaselustanud ja aktiveerinud selle rakud Qamishlis ja Hassakehis," ütles ta.