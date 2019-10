Türklased teatasid USA-ga koordineerimisest Islamiriigi juhi tapmise eel

Ankara kinnitas uudisteagentuurile Reuters, et koostöö toimus enne, kui Süüria Idlibi provintsis korraldatud reid tappis terroristide juhi.

"Möödunud õhtul Idlibi provintsis toimunud USA operatsioon leidis aset pärast mõlema riigi sõjaväevõimude vahelist infovahetust ja rünnakuks koordineerimist," teatas ministeeriumi esindaja.

Missioon toimus pärast seda, kui USA sai viimastel päevadel Baghdadi kohta uut teavet. Erinevad meediaväljaanded olid varem teatanud, et ametnike arvates Baghdadi tapeti.

Valge Maja ütles laupäeva hilisõhtul, et president Donald Trump teeb kohaliku aja järgi pühapäeva hommikul kell 9.00 (meie aja järgi kell 16) suure avalduse.

Valge Maja teade tuli rohkem kui tund pärast seda, kui Trump säutsus, et “midagi väga suurt on just juhtunud”, avaldamata täiendavaid üksikasju.