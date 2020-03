Turistide saatus Itaalia karantiinipiirkonnas on selgusetu, kas nad üldse saavad peatselt koju naasta?

Ajakiri The Forbes märgib, et korraldus tähendab viivitamatuid piiranguid inimeste, kohalike, välisriikide kodanike ja turistide liikumisele. Välja kuulutatud nn punasesse tsooni sisenemine ja sealt lahkumine on lubatud ainult üksikutel juhtudel. "Te võite lahkuda ainult tõestatud perekondlikel, tervislikel ja tööga seotud põhjustel," teatas valitsus. "Võimalus oma koju naasta on tagatud, ent karantiinis olevad inimesed ei saa mingil juhul lahkuda."

Eesti välisministeeriumist öeldi Delfile, et hetkel kehtiv kord Itaalias on, et turistidel lubatakse hetkel lahkuda, kui neil ei esine haigustunnuseid. Märgiti ka, et karantiini kehtestamise täpsemad tingimused ja piirangud kujunevad välja lähipäevadel, ettenähtavalt kehtivad need kuni 3. aprillini.

Kui palju eestlasi täpselt Itaalias riskipiirkonnas on, pole teada. Välisministeeriumist viidatakse, et inimestel on soovitatav registreerida oma käik Reisi Targalt lehel. Täna hommikuse seisuga oli 62 inimest selle vahendusel teada andnud, et viibivad ajutiselt Itaalias. See hõlmab kogu riiki, mitte vaid riskipiirkonda. Ilmselgelt on tegelik number tunduvalt suurem. Välisministeeriumi andmetel elab Itaalias alaliselt 516 Eesti kodanikku.