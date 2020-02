Türgit ja Iraani raputas maavärin, hukkus mitu inimest

Türgi siseminister Süleyman Soylu ütles, et veel 21 inimest toimetati vigastustega haiglasse, ja ei saa ka välistada, et teadamata arv inimesi on endiselt rusude all lõksus, sest kokku varises üle tuhande hoone, vahendab uudisteagentuur Anadolu.

USA geoloogiateenistus (USGS) teatel oli maavärina epitsenter piiriküla Habash-e Olya lähistel ja hüpotsenter kuue kilomeetri sügavusel maa all.

Otsinguoperatsion ellujäänute leidmiseks käib.

Iraani pool piiri sai vigastada vähemalt 43 inimest.