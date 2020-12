Türgis vahistatud Vene telekanali NTV ajakirjanikele esitati süüdistus spionaažis

Saate „Tsentralnoje televidenije” ajakirjaniku ja operaatori Aleksei Petruško ja Ivan Malõškiniga kadus side 3. detsembri päeval. Hiljem selgus, et nad vahistati, kui nad püüdsid teha võtet droone tootva tehase juures. Istanbuli linnavalitsusest teatati, et nad vahistati loata filmimise eest, vahendab Interfax.

NTV teatel viidi ajakirjanikud täna kohtu ette.

Asjaga tegelevad Vene diplomaadid. Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles täna, et Moskva loodab, et ajakirjanikud lastakse varsti vabaks ja et intsident õnnestub dialoogi teel lahendada.