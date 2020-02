Türgi-Vene vastasseis Süürias süvendab hirme suurriikide konflikti ees

Venemaa ja Türgi vaheliste kõneluste eesmärk on olukorra deeskaleerimine. Kuid pinged on kasvanud viimase mässuliste tugipunkti Idlibi ümber, kus Venemaa ja Assad on korraldanud järjest verisemaid rünnakuid. Nende pommitamine provintsis, kus elab umbes kolm miljonit inimest, kellest paljud tulid mujalt sinna võitlema, on viimase kolme kuu jooksul tapnud vähemalt 300 ja saatnud veel üle miljoni inimese pagema Türgi piiri poole. Löögi alla on sattunud haiglad, koolid ja tsiviilpiirkonnad. Piirkonnas töötavad abiorganisatsioonid ütlevad, et on hämmingus.

Kartes järjekordset põgenike uputust, saatis Türgi pealetungi peatamiseks viimastel nädalatel Idlibisse tuhandeid sõjaväelasi. President Recep Tayyip Erdogan on kutsunud üles asustama põganikke Türgi kontrolli all olevasse piirkonda. Hiljuti hoiatas ta Assadit, kutsudes teda üles Türgi positsioonidelt eemalduma. Tunnid enne 27. veebruari rünnakut väitis ta, et sõda on pöördumas Türgi kasuks pärast seda, kui mässulised vallutasid strateegilise linna Saraqebi. Kuid Türgi ei kontrolli õhutsooni ja tema positsioonid on Süüria armee rünnaku all. Jaanuarist alates on tapetud üle poolesaja Türgi sõduri.

Türgi sekkumine on aga kaAssadile kalliks maksma läinud. Analüütikute sõnul on riik hävitanud või üle võtnud hulgaliselt Süüria tanke. Vähemalt kaks kopterit on alla tulistatud, tõenäoliselt Türgi tarnitud rakettidega. Süüria armee on aastatepikkusest sõjast räsitud; režiim on nigel, osaliselt lääneriikide sanktsioonide tõttu. Venemaa muretseb, et pikk ja veniv sõda Türgiga võib muuta Assadi armee võimetuks kaitsma oma saavutusi. Viimase hirmud suurenesid 28. veebruaril, kui Türgi korraldas vastusena õhurünnakutele Süüria sihtmärkide vastu rohkem kui 200 rünnakut. Ankara väitis, et tappis vastusena üle 300 Süüria sõjaväelase ja alates 10. veebruarist üle 2000 Süüria sõjaväelase.

Diplomaadid on aastaid lootnud, et Venemaa suudab Assadit vaos hoida. Nad on pidevalt ülehinnanud nii tema tahet kui ka võimet seda teha. Ehkki Venemaa välisministeerium pole Süüria ründamise üle Idlibis rahul - kuna see raskendab suhteid Türgiga - näeks Venemaa kaitseministeerium hea meelega režiimi piirkonda vallutamas. Isegi Iraan, Süüria teine ​​oluline liitlane, on saatnud oma väed Idlibisse - lahingusse, mille vastu riigil vähe huvi oli.