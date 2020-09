Türgi välisminister: oleme valmis toetama Aserbaidžaani nii läbirääkimistel kui ka lahinguväljal

Çavuşoğlu sõnul on väljapääs probleemidest tegelikult lihtne ja ainuvõimalik. Nimelt peab Armeenia viima oma väed välja Aserbaidžaani okupeeritud territooriumilt. Ilma selleta ei saa Çavuşoğlu sõnul probleemi lahendada, vahendab Türgi riiklik uudisteagentuur Anadolu.

Çavuşoğlu ütles, et on olemas ÜRO resolutsioonid Aserbaidžaani territoriaalse terviklikkuse ja ühtsuse kohta, samuti Euroopa Nõukogu ja OSCE dokumendid.

„Vaatamata sellele ei ole OSCE Minski grupi kaaseesistujad ja OSCE tervikuna tänaseni astunud mingeid konkreetseid samme konflikti reguleerimiseks. Türgi ootab selgeid samme probleemi lahendamiseks,” rõhutas Çavuşoğlu.

Çavuşoğlu tuletas meelde, et Türgi valitsus on teinud suuri jõupingutusi konflikti rahumeelseks ja poliitiliseks lahendamiseks, aga pole mingit edu saavutanud.

„Pöördun kogu maailma, eriti OSCE avalikkuse poole: ärge asetage Aserbaidžaani ja Armeeniat ühele kaalukausile. Täna me toetame koos Ukraina ja Gruusia territoriaalset terviklikkust. See on põhjendatud ja õige seisukoht. Aga kui asi puudutab Aserbaidžaani, siis Aserbaidžaan, kelle maad on olupeeritud, asetatakse ühele kaalukausile okupantriigi Armeeniaga. See seisukoht on juurteni ebaõige ja ebaõiglane. Seda ütlesin ma täna Heiko Maasile (Saksamaa välisminister – toim),” ütles Çavuşoğlu.

Çavuşoğlu teatas, et Türgi valitsus ja rahvas seisavad vennaliku Aserbaidžaani rahva kõrval täpselt nii, nagu Aserbaidžaan ja aserbaidžaani rahvas toetavad kõigil platvormidel Türgit. „Me oleme valmis toetama Aserbaidžaani nii läbirääkimiste laua taga kui ka lahinguväljal,” ütles Çavuşoğlu.