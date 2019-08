Türgi teatel tabas tema konvoid Süürias õhurünnak

Türgi kaitseministeeriumi teatel sai 12 tsiviilisikut rünnakus haavata. Rünnak toimus, kui konvoi suundus Türgi vaatlusposti suunas Süüria mässuliste valduses olevas Idlibis, vahedab Associated Press.

Türgi kaitseministeerium rohkem üksikasju ei avaldanud, aga mõistis õhurünnakud karmilt hukka, lisades, et need on vastuolus kehtivate kokkulepetega ning koostöö ja dialoogiga Venemaaga.

Esialgu pole selge, kes rünnakute taga oli. Türgil on Idlibi piirkonnas Venemaaga kokkuleppel 12 vaatlusposti.

Süüria välisministeerium väitis varem, et konvoi koosnes soomussõidukitest, mis vedasid laskemoona, ja see suundus mässuliste käes olevasse Khan Sheikhouni Idlibi provintsis, mis on Süüria viimane mässuliste kants.

Türgi toetab mässulisi, kes on seda piirkonda kontrollinud alates 2012. aastast, Venemaa aga Süüria presidendi Bashar al-Assadi valitsust, mis on lubanud Idlibi tagasi võtta.