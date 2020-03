Türgi teatas Assadi režiimi lennuki allatulistamisest Süürias

Türgi kaitseministeeriumi teate järgi on Süürias viimase ööpäeva jooksul alla tulistatud president Bashar al-Assadi režiimi lennuk ja droon. Hävitatud on kuus tanki, viis iseliikuvat suurtükki ja kaks õhutõrjekompleksi. Neutraliseeritud on 327 Assadi võitlejat.

Türgi kaitseministeerium teatas, et operatsioon Kevadkilp jätkub edukalt.

Varem on Türgi Süürias alla tulistanud kaks valitsusvägede lennukit.

Türgi kaitseminister Hulusi Akar teatas varem operatsiooni deeskaleerimisest Idlibi piirkonnas.