Türgi sai kätte Vene õhutõrjesüsteemi S-400 esimese saadetise – oodata on USA vastusamme

USA teatas sel nädalal, et raketisüsteemi ostmisel on Türgi jaoks tõelised ja negatiivsed tagajärjed, vahendab AFP.

„Kaugmaa regionaalse õhutõrje raketisüsteemi S-400 osade esimese saadetise üleandmine algas 2019. aasta 12. juulil Mürtedi lennubaasis Ankaras,” teatas Türgi kaitseministeerium.

Esialgu pole teada, kuhu süsteem paigutatakse ja millal see lahinguvalmis on.

Üleandmist kinnitas TASS-ile Venemaa sõjalis-tehnilise koostöö föderaalteenistus.

TASS teatas Vene sõjalis-diplomaatilisele allikale viidates, et teine lennuk S-400 osadega suundub Türgisse lähiajal ja kolmas saadetis, mis koosneb 120 juhitavast raketist, toimetatakse kohale meritsi tõenäoliselt suve lõpuks.

USA välisministeerium on öelnud, et Türgi võimud on täielikult teadlikud 2017. aastal kongressi vastu võetud seadusest, mis näeb ette sanktsioonid igasuguse „märkimisväärse” relvaostu eest Venemaalt.

Washington on ähvardanud kõrvaldada Türgi oma hävituslennuki F-35 programmist ja andnud Ankarale aega 31. juulini S-400 ost tühistada. Vastasel juhul kõrvaldatakse Türgi piloodid F-35 väljaõppekursuselt ja saadetakse USA-st välja.

Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğan ütles aga pärast eelmisel kuul USA presidendi Donald Trumpiga kohtumist, et on kindel, et Türgile ei kehtestata Vene raketisüsteemi ostu eest sanktsioone.