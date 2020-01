Türgi saatis oma väed Liibüasse toetama ÜRO tunnustatud valitsust

Türgi vägede Liibüasse viimise eest on hoiatanud Iisrael, Kreeka ja Küpros, kelle sõnul on see oht regiooni stabiilsusele ja rikub ÜRO relvaembargot.

Täna peaks olukorda Liibüas suletud uste taga arutama ÜRO julgeolekunõukogu.

Erdoğani sõnul palus Türgi sõjalist abi Tripoli.

Türgi valitsus ei ole missiooni ulatuse kohta üksikasju avaldanud.