Türgi saatis 11 Islamiriigi välisvõitlejat tagasi Prantsusmaale

„11 Prantsuse kodanikku deporteeriti nende kodamaale,” teatas Türgi siseministeerium, vahendab AFP.

Ankara on lääneriigid hukka mõistnud keeldumise pärast võtta tagasi oma kodanikke, kes sõitsid Süüriasse, et ühineda terroriorganisatsiooniga Islamiriik. Türgi teatel on vahi all umbes 1200 Islamiriigi välisvõitlejat.

Eelmisel nädalal teatas Türgi siseministeerium, et 59 välisterroristi on alates 11. novembrist kodumaale saadetud. Neist 26 oli saadetud USA-sse ja Euroopasse.

„Türgi ei ole kellegi vabaõhuvangla või hotell,” kuulutas siseministeeriumi pressiesindaja İsmail Çataklı, lisades, et Türgi võimud saadavad välja kõik kahtlusalused.