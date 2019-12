Türgi saadab oma väed Liibüasse, kus need võivad vastamisi sattuda Vene palgasõduritega

Moskva hoiatas Türgit vägede Liibüasse saatmise eest.

Erdoğan on aga Venemaa kriitika tagasi tõrjunud ja teatanud, et Türgi ei vaiki maha, et Haftari toetavad Kremliga seostatud Vene erasõjafirma Wagner palgasõdurid.

Moskva ei ole Wagneri Liibüas viibimist ega Haftari toetamist kinnitanud.

„Venemaa on seal 2000 Wagneri [võitlejaga],” ütles Erdoğan. „Nad kõik aitavad sõjapealikut [Haftar], samas kui meie võtame vastu riigi legitiimse valitsuse kutse. Siin on erinevus.”

Haftari võitlejad ei ole suutnud Tripoli kesklinna jõuda, aga on aeglaselt edasi liikunud lõunapoolsetes eeslinnades Vene ja Sudaani jõudude abiga, teatavad diplomaadid.