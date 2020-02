Türgi president tõotas põgenikele ukse Euroopasse lahti jätta

"Mida me eile tegime? Me avasime uksed," ütles Erdogan Istanbulis oma esimeses sõnavõtus pärast õhurünnakut Süüria põhjaosas, milles hukkus 33 Türgi sõjaväelast. "Me ei sulge ust. Miks? Sest Euroopa Liit peaks täitma oma lubadusi."

Türgi liider ütles ka, et alates reedest on Türgi piiridele Euroopaga kogunenud 18 000 põgenikku, lisades, et laupäeva õhtuks võib see arv ulatuda 30 000-ni.

Täna hommikul toimusid Türgi-Kreeka piiril lõksus olevate põgenike ja Kreeka piirivalveametnike vahel kokkupõrked. Kreeka võimud kostitasid Türgi lääneosas Edirne'i provintsis asuvas piiripunktis põgenikke pisargaasiga. Viimased vastasid kivide loopimisega.