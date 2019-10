Türgi president teatas peatsest sissetungist Süüria kirdeossa

"Oleme teinud ettevalmistusi ja saanud valmis oma operatsiooniplaanid," vahendab uudistekanal BBC riigipea sõnu koduerakonna kongressil Ankaras. "Oleme andnud vajalikud korraldused."

Operatsioon Süüria põhjaosas Eufrati jõest idas "viiakse läbi maismaa- ja õhuteel," teatas ta.

Erdogan on lubanud luua Süüriasse puhvertsooni, tõrjudes tagasi kurdide väed ja asustades süürlastest põgenikud selle põhjaossa. Türgi kahtlustab, et USA toetab Süürias kurdide enesevalitsemispüüdlusi ja on valmis kasutama sõjalist jõudu, et takistada seda, mida peab piirkondlike jõujoonte ümbermängimiseks.

Türgi soovib kiiresti tegutseda, enne kui talveolud muudavad tankidega sõitmise mudasel pinnasel keeruliseks, jättes vähe aega viimase hetke kokkuleppeks USA-ga.

65-aastane Erdogan on korduvalt kutsunud ameeriklasi üles jõude ühendama, tagamaks Süürias varem kokkulepitud julgeolekutsooni laiendamine - mis on kavandatud olema väljaspool USA toetatud kurdide vägesid -, ähvardades samal ajal sissetungiga, kui ta ei saa oma tahtmist eelmise kuu lõpuks.

Türgi riigipea soovib ümberasustada enam kui 3,6 miljonit süürlast, kes põgenesid oma riigist seoses kodusõjaga, paigutades nad puhverpiirkonda, et leevendada koormust Türgi majandusele ja sotsiaalseid pingeid seoses maailma suurima põgenike kogukonna majutamisega.