Türgi president Erdoğan: me ei toeta NATO Balti riikide kaitseplaani, kui meie vaenlasi terroristideks ei tunnistata

Ankara on keeldunud toetamast NATO kaitseplaani Balti riikide ja Poola jaoks, kuni saab suuremat toetust võitluses kurdide omakaitseüksustega YPG, mida peab terroriorganisatsiooniks, vahendab Reuters.

Erdoğan ütles enne Ankarast lahkumist, et on rääkinud eile telefoni teel Poola presidendi Andrzej Dudaga ning leppinud kokku tema ja Balti riikide juhtidega kohtumises Londonis, et seda teemat arutada.

„Meeleldi, me võime tulla kokku ja arutada neid küsimusi ka seal,” ütles Erdoğan. „Aga kui meie sõbrad NATO-s ei tunnista terroriorganisatsioonideks neid, keda meie peame terroriorganisatsioonideks ... seisame me vastu igale sammule, mis astutakse seal.”

Türgi julgeolekuallikas ütles eile, et Türgi ei tegele NATO-lt „väljapressimisega”, kui on Balti riikide kaitseplaani vastu, ja tal on alliansis täielik vetoõigus.