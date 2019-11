Türgi president Erdoğan ähvardas Islamiriigi vangid vabastada ja Euroopasse saata

Rääkides enne visiiti USA-sse ajakirjanikega ütles Erdoğan, et Türgi jätkab Islamiriigi välisvõitlejate päritoluriikidesse tagasi saatmist isegi siis, kui need riigid keelduvad neid vastu võtmast, vahendab Associated Press.

Erdoğan reageeris sellele, et Euroopa Liit avaldas eile süsteemi sanktsioonide kehtestamiseks Türgile ebaseadusliku gaasi ammutamise eest Vahemerel Küprose lähistel.

„Te peate ümber vaatama oma hoiaku Türgi suhtes, mis hoiab vangis nii palju Islamiriigi liikmeid ja kontrollib neid Süürias," lausus Erdoğan Euroopa Liidu riikidele.