Türgi president Erdoğan ähvardab rünnata Assadi vägesid kogu Süürias

Samuti süüdistas ta Vene vägesid, kes aitavad tema sõnul Süüria presidendil Bashar al-Assadil korraldada Idlibi provintsis tapatalgut. Erdoğan lubas Türgi võimupartei (AK) kohtumisel peetud kõnes, et Türgi ei jää konfliktis kõrvaltvaatajaks.

Nädala alguses hukkus Süüria vägede mürsutule tõttu viis Türgi sõdurit ja Türgi väed tulistasid omakorda Süüria positsioonide pihta. Samuti tulistati Idlibi provintsis eile alla Süüria armee helikopter. Eelmisel nädalal hukkus Süüria vägede õhulöögis kaheksa Türgi sõdurit. Vastuseks Süüria vägede hiljutisele pealetungile Idlibi provintsis on Türgi viimastel päevadel toonud üle piiri sadu ühikuid rasketehnikat.



New visuals are believed to show the aftermath of a Feb. 3 Syrian (air/artillery) strike on a Turkish Armed Forces (#TAF) convoy on the M4 Highway between Nayrab and Saraqib: https://t.co/MKZG0fanQS. At least on M60 tank destroyed. HT @QalaatAlMudiq @ryanmofarrell @CalibreObscura pic.twitter.com/DZcxv79lnf