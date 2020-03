Türgi-Kreeka piiril loodab pääsu Euroopasse tuhandeid migrante

Türgi teatas neljapäeval, et ta ei takista enam sadu tuhandeid selle territooriumil viibivaid varjupaigataotlejaid Euroopasse jõudmast, hoolimata 2016. aastal Euroopa Liiduga saavutatud kokkuleppest migratsiooni tagasi hoida. Ankara avaldus kutsus pea kohe esile tormijooksu piirile, mida riik Euroopa Liidu liikmega jagab.

Türgi teatas otsusest pärast 33 Türgi sõduri hukkumist õhurünnakus Süüria loodeosas Idlibis, kuhu Ankara on saatnud väed, et vältida uute Süüria kodusõja põgenike saabumist üle oma piiride.

Türgi on öelnud, et Euroopa Liidu vahendid, mis aitavad sel toime tulla juba riigis elava 3,7 miljoni Süüria põgenikuga, on olnud visad kohale jõudma; Ankara on varem korduvalt ähvardanud põgenikele piirid avada, kui ei saa rohkem toetust.

Türgi-Kreeka piiril on sestsaadik pinged kasvanud, ennekõike pärast massirahutusi piiril laupäeval, kui politsei pidi kasutama pisargaasi ja heligranaate sadade sisenemist taotlevate inimeste tõrjumiseks.

ÜRO Rahvusvaheline Rändeamet teatas pühapäeval, et juba laupäeva õhtuks oli Türgi ja Kreeka vahelistesse piiripunktidesse kogunenud vähemalt 13 000 inimest ning see arv tõotas kasvada.

Euroopa Liidu piirivalveamet Frontex teatas, "tõstsime valmisolekutaseme piiril Türgiga kõrgele". "Saime Kreekalt palve lisatoetuse saamiseks ning oleme juba astunud samme, et saata Kreekasse tehnikat ja lisajõude," ütles Frontexi esindaja.