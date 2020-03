Türgi-Kreeka piiri kohale kerkisid pisargaasipilved, pinged endiselt laes

Tunnistajate sõnul pärinesid rünnakud algselt Türgi territooriumilt, kui Kastaniesi piirpunkti lähedal heideti Kreeka politsei suunas pisargaasikanistreid ja suitsupomme. Kreeka politsei vastas omalt poolt samuti pisargaasiga, vahendab Cnbc.

Türgi-Kreeka piiril jooksva kõrge piiritara taha oli laupäeval kogunenud sadu inimesi, kellest mõned püüdsid sellest üle ronida.

Tuhanded migrandid on üritanud pääseda ELi liikmesriiki Kreekasse, kuna Türgi teatas 28. veebruaril, et loobub püüdlustest neid oma territooriumil hoida, nagu lepiti 2016. aastal Euroopa Liiduga kokku vastutasuna miljarditesse eurodesse ulatuva abipaketi eest.

Türgi väitis, et ei tule enam toime miljonite ümberasujatega, keda riik võõrustab, ega tõenäosusega, et Loode-Süürias intensiivistunud lahingute tõttu jõuab riiki senisest veelgi enam põgenikke. Kreeka on aga püüdnud värsket migratsioonilainet Türgi poolelt ära hoida.

Kreeka sõdurid ja märulipolitsei on mehitanud piiriala, kuna tuhanded migrandid on viimastel päevadel teinud katseid piiri ületada. Türgi on oma politseijõud paigutatud ka oma poolele piiri, püüdes takistada põgenike Türki naasmast.