Türgi julgustas pagulasi suunduma Kreeka piirile - neid tõmmati haneks

Kuid Türgi, mis võõrustab tänaseks enam kui 3,5 miljonit pagulast, ei tule olukorraga toime ja rändajad väidavad, et neil pole mingeid õigusi ega võimalust seal elada.

Kui nad reedel kuulsid, et piirid on lahti, tegid nad kiiresti püüde neid ületada. Mõned kohalikud Türgi linnapead pakkusid pagulastele isegi transpordivõimalusi piirile jõudmiseks.

Öö läbi kogunes inimesi piirile, süüdates seal sooja saamiseks lõkkeid. Kohapeal on kümneid peresid koos oma väikeste lastega.

"Me oleme osa mängust," ütles üks noor Iraani naine Stoneile perfektses inglise keeles. "Nad mängivad meie keha, mõistuse ja eluga. See on nende jaoks nagu mäng," rääkis ta.

"Me vajame kodakondsust. Me vajame inimõigusi... oleme inimesed," lisas 26-aastane naine. Ta selgitas, et Iraanis kiusasid teda "mullad" ja ta ei suutnud sinna elama jääda.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on viimast 24 tundi suurepäraselt kujundanud.

Tema sõjavägi on Süüria põhjaosas tugeva surve all. Türgi on mõistetavalt äärmiselt mures veel sadade tuhandete põgenike pärast, kes võiksid ületada Süüria piiri, kui pommitamine Idlibi provintsis jätkub.

Ta soovib, et NATO toetus pidurdaks Süüria valitsuse edasiminekut Idlibis. Ja põgeniketulvaga ähvardamine, toores ja julm, nagu see selgelt on, on vahend lääne survestamiseks, leidis Stone.