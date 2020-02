Türgi esitas Süüriale ultimaatumi vägede tagasitõmbamiseks Idlibi provintsis

Türgi ja Süüria vaheline eskalatsioon, mille tagajärjel sai esmaspäeval tulevahetuses surma üle 20 inimese, paneb proovile keerulised suhted Türgi ja Venemaa vahel, kes toetavad Süüria sõjas vastaspooli, vahendab AFP.

„Kui režiim tagasi ei tõmbu, on Türgi kohustatud võtma asjad oma kätte,” ütles Erdoğan kohtumisel oma valitseva erakonna AKP parlamendiliikmetega Ankaras. Kuuletumiseks andis Erdoğan Süüriale aega kuu lõpuni.

Süüria režiimi väed jätkasid aga täna oma pealetungi Idlibi provintsi loodeosas. Süüria väed on viimase 24 tunni jooksul džihadistidelt ja mässulistelt hõivanud üle 20 linna ja küla, teatavad Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus ja riiklik uudisteagentuur SANA. Alates detsembri algusest on hukkunud 300 tsiviilisikut ja liikuma on aetud umbes 520 000 inimest.

Erdoğan ütles, et Türgi 2018. aastal Venemaaga sõlmitud kokkuleppe järgsest 12 vaatluspostist Idlibi provintsis on kaks nüüd vaenlase tagalas.

Erdoğan kutsus Süüria presidendi Bashar al-Assadi peamist toetajat Moskvat „paremini mõistma meie tundlikke küsimusi Süürias”.

Erdoğan rääkis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga eile ja ütles talle, et Ankara vastab kindlalt igale Süüria uuele rünnakule.