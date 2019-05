Türgi ei kavatse loobuda raketisüsteemide ostust Venemaalt

Ankara otsus Venemaalt raketitehnoloogiat osta pingestab selle läbisaamist NATO liitlastega, ennekõike ameeriklastega, sest nende sõnul ei ole see ühitatav NATO sõjatehnikaga, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Türklased on aga oma otsuses kindlad ega kavatse alliansile järeleandmisi teha.

„Kui Türgi lepingule alla kirjutab, siis Türgi peab oma lubadust. Allkirjastasime selle lepingu (Venemaaga -toim) ja tegime ka teatud maksed,” ütles asepresident Oktay. „Ma ei usu, et neil argumentidel ja muredel on mingit tõsist alust.”

„Otsus S-400 kohta on langetatud. USA sanktsiooniähvardus näitab vaid, et nad ei tunne Türgit,” lisas ta.

USA hoiatas hiljuti Türgit, et kui see relvatehinguga edasi liigub, võib asi päädida sanktsioonidega. USA kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan ütles reedel, et sellisel juhul peab riik tegema lõpu ka hävituslennukite F-35 tugitootmisele Türgis, sest see võib ohustada alliansi julgeolekut.