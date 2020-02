Türgi ametniku sõnul ei takista Türgi enam Süüria põgenike voolu Euroopasse

Türgi politseile, rannikuvalvele ja piirivalvele on antud käsk põgenikke mitte takistada, lisas ametnik.

Alates detsembrist on Idlibi provintsis Türgi piiri lähedal liikvele aetud ligi miljon tsiviilisikut, sest Venemaa toetatud Süüria valitsusväed on seal hõivanud territooriumi Türgi toetatud Süüria mässulistelt.

„Me oleme otsustanud, kehtima hakkavalt kohe, mitte peatada Süüria põgenikke Euroopasse jõudmisel maad või merd mööda,” ütles anonüümseks jäänud ametnik Reutersile. „Kõik põgenikud, sealhulgas süürlased, on nüüd teretulnud ületama piiri Euroopa Liitu.”

Ametniku sõnul on põgenike võõrustamise koorem ühe riigi jaoks liiga raske kanda.

Türgis on 3,7 miljonit Süüria põgenikku. 2016. aasta kokkuleppe järgi on Euroopa Liit andnud Ankarale miljardeid eurosid vastutasuks selle eest, et viimane põgenikevoolu Euroopasse kinni hoiaks.