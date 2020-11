Türgi 2016. aasta putši kohtuprotsessil mõisteti 337 inimest eluks ajaks vangi

Vahistamised jätkuvad siiamaani, kuigi ei ole enam nii massilised.

Vaatamata suurele süüaluste arvule ei olnud siiski tegemist suurima putšiga seotud kohtuprotsessiga. 521 süüalust on kohtu all presidendi kaardiväe tegevusele keskenduval kohtuprotsessil.

Erdoğani kukutamiskatsega seoses on toimunud 289 kohtuprotsessi ja kümme on käimas. Türgi kohtud on määranud üle 2500 eluaegse vanglakaristuse ja süüdi on riigipöördekatsega seoses mõistetud 4154 inimest.