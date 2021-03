Tuntud satiirileht jäi Meghan Markle'it kujutava karikatuuri tõttu kriitikatormi alla

Tuntud väljaanne avaldas karikatuuri pärast Sussexi hertsoginna ja tema abikaasa prints Harry intervjuud, milles nad rääkisid väidetavast rassismist kuninglikus perekonnas, kuigi ei kritiseerinud otseselt kuningannat. Markle kurtis ka, et õukondlased ei lubanud tal Kensingtoni paleest lahkuda, välja arvatud kahel korral nelja kuu jooksul, mis viis ta tõsiste üksildus- ja enesetapumõteteni, vahendab The Guardian.

Charlie Hebdo poolt laupäeval avaldatud karikatuur pealkirjaga “Miks Meghan lahkus” kujutab Sussexi hertsoginnat nagu George Floydi vastamas: “Sest ma ei suutnud enam hingata”.

Suurbritannia rassivõrdsuse mõttekoja Runnymede Trust tegevjuht Halima Begum ütles, et see oli "vale igal tasandil". "Kuninganna Elizabeth kui George Floydi mõrvar Meghani kaelal?" säutsus ta. "Meghan ütlemas, et ta ei suuda hingata? Taoline karikatuur ei katseta piire, aja kedagi naerma ega vaidlusta rassismi. Vastupidi, see hoopis pisendab probleemi ja on solvav."

Prints William ütles sel nädalal Harry ja Meghani süüdistusi kommenteerides, et kuninglik pere ei ole kindlasti rassistlik.

"Intervjuus tõstatatud probleemid, eriti rassiküsimust puudutav, on väga murettekitav. Kuigi mõned meenutused võivad erineda, võetakse probleeme tõsiselt ja tegeletakse nendega peresiseselt," teatas Buckhingami palee.

2015. aastal tapeti Charlie Hebdo toimetuses 11 inimest, sh satiiriajakirja peatoimetaja ja mitu juhtivat karikaturisti. Terroristid ründasid toimetust seoses prohvet Muhamedit kujutavate karikatuuride avaldamisega. Charlie Hebdo avaldas karikatuurid uuesti eelmisel aastal.