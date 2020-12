Tuntud Läti teatrilavastaja Hermanis peab läänemaailma meeste jaoks ebaloomulikuks ja ei välista Venemaale minekut

Hermanise sõnul elavad inimesed läänemaailmas üha rohkem instruktsioonide järgi ja käitusmisreeglid üldiselt muutuvad rangemaks, vahendab Läti väljaanne NRA.

Hermanise sõnul on see naiste, laste ja pensionäride huvidele allutatud maailm, aga meeste jaoks on see ehitatav maailm väga ebaloomulik, aga mehed on alla andnud.

Kui ajakirjanik küsis, kas Hermanis ei peaks siis võib-olla Venemaale minema (väljapoole Moskvat muidugi), sest seal võib olla tõeline elu, vastas Hermanis: „Te võisite küsida seda irooniliselt... Aga ausalt öeldes jah! Mida kaugemale lääne tsivilisatsiooni viljatutest linnadest, seda suurem on võimalus kohata elavat inimest, kes on säilitanud individuaalsuse ja isikupära.”

Hermanis on Läti teatri- ja ooperilavastaja ning endine näitleja. Riia Uue Teatri (Jaunā Rīgas teātrs) kunstiline juht. Ta on praegu üks tunnustatumaid Läti lavastajaid ja pärjatud mitmete auhindadega.