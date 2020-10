Tunnustamata Põhja-Küprose presidendivalimised võitis Türgi president Erdoğani soosik ja saare lõhestatuse pooldaja

Lauri Laugen toimetaja RUS

Ersin Tatar Foto: BIROL BEBEK, AFP

Türgi kontrolli all oleva Põhja-Küprose Türgi Vabariigi presidendivalimised võitis parempoolne rahvuslane Ersin Tatar, kelle eesmärk on, et saarel oleks kaks riiki.