Tundmatu viirushaigus nõudis Hiinas esimese ohvri

Haiguspuhangu kese tundub asuvat riigi idaosas asuvas Wuhani linnas ning sealt on haigus levinud ka teistesse keskustesse: näiteks on praeguseks juhtumitest teada antud Hongkongis, vahendas Forte.

Just Wuhanis teatati täna ka esimesest viiruse ohvrist, kui suri üks 41-st diagnoosi saanud inimest.

Tõenäoliselt on haigestumiste põhjuseks uut tüüpi koroonaviirus, usuvad ametnikud.

Haiguse käik on sarnane kopsupõletikule - inimestel tekib palavik, hingamisraskused ja kopsukahjustused. Vähemalt seitse inimest on haiglas kriitilises seisus. Veel üle saja inimese on viidud kontrolli, sest nad olid haigestunutega lähikontaktis.

Hiina võimud on juhtumitele küll aktiivselt reageerinud, kuid samaaegselt tegelenud ka haigusjuhtude kinnimätsimisega. Algul kardeti, et tegemist on SARSiga - ägeda respiratoorse sündroomiga -viirushaigusega, mis laastas Hiinat 2000. aastate alguses ning nõudis üleilmselt kokku üle 800 inimelu.

Tänaseks on teada, et SARS-iga tegu sel korral ei ole.

Tervisespetsialistid on leidnud hoopis, et tegemist on täiesti uue haigusega, mida siiani ei tunta. "Ma rõhutan, et tegu on uue haigusega. Keegi maailmas pole seda siiani põdenud," ütles The New York Timesile Hong Kongi ülikooli terviseteadlane Leo Poon.