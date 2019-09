Tundmatu ründas kodus Venemaa keskvalimiskomisjoni juhti Ella Pamfilovat

Politsei alustas kriminaaljuurdlust. Pamfilova tunneb end normaalselt ja naasis juba tööle, vahendab RBK.

„Maskis kurjategija tungis läbi akna maja terrassile, lõi perenaist korduvalt elektrišokirelvaga, pärast mida põgenes,” ütles Venemaa siseministeeriumi ametlik esindaja Irina Volk.

Teade juhtunu kohta saabus ööl vastu tänast.

Operatiivjälitust hakkab kontrollima Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) majandusjulgeolekuteenistus, mis kureerib keskvalimiskomisjoni tegevust, ütles allikas RBK-le.

Keskvalimiskomisjoni pressiteenistusest öeldi, et Pamfilova osaleb täna rahvusvahelisel konverentsil hotellis Ukraina Moskvas. „Ella Aleksandrovna enesetunne on keskpärane, aga see lubab tal konverentsist osa võtta,” teatas pressiteenistus.

„Kõik on normaalne, ma elan selle üle,” teatas Pamfilova ise ajakirjanikele.

Rünnaku motiivi peamine versioon on röövimine, teatas allikas Interfaxile. Keskvalimiskomisjoni pressiteenistusest öeldi, et majast midagi minema ei viidud.

Rünnak leidis aset vahetult enne Venemaa ühtset valimispäeva, mis sel aastal on 8. september.