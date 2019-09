Tund ei lõppe koolikellaga? Venemaa prokuratuur andis õiguse õpilastele

Organ teatas, et mõnes koolis keelati õpilastel klassist lahkuda, kuni õpetaja teatas tunni lõppemisest. Õigusametnikud leidisid, et see on vastuolus haridusseadusandlusega ja rikub õpilaste õigusi tundide vahel puhata, mille tulemusel keelati seesuguse praktika kasutamine õpetajatele ära, vahendab Meduza.

Alles septembris tehti samasugune otsus ka Rjazani piirkonnas, kus otsustati, et koolidel ei ole õigust kehtestada reeglit, mille kohaselt koolikell on pelgalt märguanne õpetajale sellest, et tal on aeg hakata otsi kokku tõmbama.