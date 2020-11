Tulistamine Prantsusmaal polnud terroristide kätetöö: preester sai kaks kuulitabamust armuafääri pärast

Karoliina Vasli toimetaja RUS

Politsei 31. oktoobril sündmuskohal. Selgub, et tulistaja motiivid olid seotud hoopis abieluprobleemidega. Reuters

Möödunud nädalavahetusel tulistati Prantsusmaal Lyonis preestrit ning ärevate sündmuste valguses liikusid kuuldused, et ehk olid selle taga islamistid. Nüüdseks on teada, et põhjus oli armukadedus.