Tuli hävitas Pariisi Jumalaema kiriku teravatipulise torni ja suure osa katusest, hoone struktuur suudeti päästa

Prokuratuur on alustanud juurdlust. Politsei teatel on põleng õnnetusjuhtum ning võib olla seotud ehitustöödega katedraalis. 850-aastases gooti meistriteoses toimusid restaureerimistööd, vahendab Guardian.

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macron käis sündmuspaigas ja pidas hiljem kõne, milles lubas, et katedraal ehitatakse uuesti üles. Tuletõrje sõnul suudeti kaks kandilist kellatorni ja hoone struktuur päästa.

Macron kinnitas samuti, et kõige hullem suudeti ära hoida tänu sadadele vapratele tuletõrjujatele, kes võitlesid tunde. Üks tuletõrjuja sai ka tõsiselt viga.

Macroni sõnul alustatakse rahvusvahelist rahakogumiskampaaniat kiriku uuesti ülesehitamiseks. Prantsuse miljardär François-Henri Pinault, kes on rahvusvahelise luksuskaupade grupi Kering juht, lubas toetada saja miljoni euroga.

12. sajandist pärit katedraalis on hindamatuid kunstiteoseid ning see on üks maailma kuulsamaid turismiatraktsioone, mille muutis surematuks Victor Hugo 1831. aastal ilmunud romaan. Aastas on kirikut külastanud umbes 13 miljonit turisti.

„Me loeme Jumalaema kiriku kaks torni päästetuks,” ütles Pariisi tuletõrjeülem Jean-Claude Galler kohaliku aja järgi kella 23 ajal. Tuletõrjeametnike sõnul on ka hoone struktuur päästetud ja alles.