Tulelõõmade tõttu tuleb Austraalias tuhandetel inimestel endiselt ranna ääres ööbida

Täna hommikul viibisid tuhanded inimesed endiselt Batemansi lahe rannikul asuvas evakuatsioonialal, olles valmis veetma järjekordse öö rannas, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Inimesed, kellel ametivõimud palusid mitme päeva eest lähedalasuvatest linnadest ja kodutaludest lahkuda, ei teadnud ikka veel, kas nende kodud ja kinnistud olid ägedad maastikupõlengud üle elanud.

"Me ei tea, kas tulekahju jõudis isegi sinna, kus me olime, seega peame seda kõike uurima minema," ütles Reutersile Gordon Bell, kes veedab oma naise ja nelja lapsega juba kolmandat ööd Batemansi ranniku ääres, mis jääb Sydneyst umbes 220 kilomeetri kaugusele lõunasse.

Austraalia on nädalaid võidelnud ulatuslike maastikupõlengutega oma idarannikul. Tuhastunud on üle 5,25 miljoni hektari maad ja ainuüksi ühes osariigis on hävinud vähemalt 1500 elamut.

Täna jätkuvad jõupingutused, varustamaks kodudest pagenud inimesi eri esmatarbekaupadega. Tulest laastatud piirkonnad on kohati ilma voolu ja mobiilsideta ning vabatahtlikud teenistused, nagu Punane Rist pakuvad ranna-aladel viibivatele inimestele süüa ja juua.

"Informatsiooni on vähe," ütles Batemans Bay elanik Frank Scognamiglio, kes lööb rannas aega surnuks oma poja Roccoga. "Püüame lihtsalt olla turvaliselt ja hoolitseda üksteise eest."