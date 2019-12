Tulekahjudega võitleva Austraalia peaminister katkestas kasvava pahameele tõttu puhkusereisi Hawaiil

Morrison katkestas oma reisi, kuna kriitika tema vastu kasvas, vahendab uudistekanal BBC.

Üks inimene leiti laupäeval surnuna ning kolmes osariigis möllavad endiselt ulatuslikud tulekahjud.

Alates septembrist on hukkunud vähemalt üheksa inimest, hävinenud enam kui 700 kodu ja tuhastunud miljoneid hektareid maad.

Mõne päeva eest möönis asepeaminister Michael McCormack, et globaalse soojenemisega võitlemiseks tuleb teha rohkem, pärast seda kui paljud austraallased seostasid tänavuse põlengu tõsiduse kliimamuutustega.

"Arvan, et inimesed oleksid ärritunud, kui nad teaksid, et puhkan perega, samal ajal kui nende perekonnad on suure stressi all," ütles peaminister Morrison pühapäeval.

Ta märkis, et teab, et austraallased on tulekahjude pärast mures, kuid rõhutas, et hädaolukorra lahendamine on "maailma parimal tasemel".

Ta möönis, et kliimamuutused aitasid kaasa ilmastikuolude muutumisele, kuid eitas, et see oli otseselt põhjustanud Austraalia võsapõlengud.

Paljud austraallased on süüdistanud Scott Morrisoni valitsust tegevusetuses globaalse soojenemise osas. Kriitika kasvas, kuna kuumalaine purustas kogu riigis rekordeid ja süvendas tulekahjusid.

Ehkki kliimamuutused pole põlengute otsene põhjus, hoiatasid teadlased juba ammu, et kuumem ja kuivem kliima aitab kaasa Austraalia tulekahjude sagedasemale ja intensiivsemale puhkemisele.

Tuletõrjujate ametiühingujuht Leighton Drury ütles sel nädalal, et Austraalia "näeb selle valitsuse absoluutset juhtimisvõimetust ja see on häbiasi".