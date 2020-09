Tulekahju hävitas Kreeka suurima sisserändajate laagri Lesbose saarel

Leekidega võitles umbes 25 tuletõrjujat kümne autoga, vahendab BBC News.

Teadete kohaselt võisid põlengu süüdata koroonaviiruse reeglite vastu protestinud migrandid, aga see pole kinnitust leidnud.

Politsei blokeeris laagrist väljuvad teed, et põgenevad migrandid ei siseneks lähedalasuvatesse linnadesse.

Morias elas ligi 13 000 inimest, keda on enam kui neli korda rohkem kui see peaks ametlikult mahutama. InfoMigrantsi andmetel on umbes 70% inimestest laagris afgaanid, aga inimesi on kokku enam kui 70 riigist.

Lesbose asekuberner Aris Hatzikomninos ütles teadete kohaselt kohalikule raadiojaamale, et laager hävis täielikult. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis kutsus kokku erakorralise kohtumise ja mitmed ministrid suundusid Lesbosele.

Abi pakkus Euroopa Liit.

Tulekahju puhkes lühikese aja jooksul enam kui kolmes kohas, teatas kohalik tuletõrjeülem Konstantinos Theofilopoulos riiklikule telekanalile ERT. Protesteerivad migrandid takistasid tuletõrjujatel oma töö tegemist.

Peamine põleng kustutati täna hommikuks.

Laager pandi eelmisel nädalal karantiini, sest üks somaallane andis positiivse koroonaviiruse proovi. Kinnitatud haigestumisjuhtumeid on 35.

Kreeka uudisteagentuuri ANA teatel puhkes tulekahju pärast seda, kui osa 35 nakatunust keeldus koos perega isolatsiooni minemast, aga seda ei ole kinnitatud. Lesbosel on muudes kohtades ka metsatulekahjusid.