Tuhanded tulid Londoni tänavatele valitsuse tegevuse vastu protesti avaldama

Valitsusminister Michael Gove rääkis BBC-le, et parlamendi töö peatamine, mille kuninganna Elizabeth II sel nädalal ka heaks kiitis, pole kindlasti poliitiline samm Suurbritannia kokkuleppeta Euroopa Liidust lahkumise vastaste takistamiseks.

Ta väitis, et on küllalt aega arutada Brexitit enne lahkumistähtaega ehk 31. oktoobrit.

Värske peaminister Johnson ütles ühtlasi, et kuninganna kõne leiab aset pärast tööseisakut, 14. oktoobril ja selles räägitakse tema „väga põnevast agendast”.

Ta väitis, et ei taha oodata Brexiti toimumist, enne kui asub ellu viima oma plaane riigi edasiviimiseks.

Alamkoja spiiker John Bercow, kes traditsiooniliselt poliitilisi teadaandeid ei kommenteeri, nimetas Johnsoni käiku aga „põhiseaduslikuks pöörasuseks”.

Tooride endine rahandusminister Philip Hammond nimetas seda läbini ebademokraatlikuks. Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon sõnas, et parlament peab kokku tulema ja selle plaani järgmisel nädalal peatama või läheb see päev ajalukku kui Ühendkuningriigi demokraatia jaoks tõeliselt must päev.

Valitsuse veebilehel kogus parlamendi töö katkestamise vastane petitsioon vähem kui päevaga üle miljoni allkirja.

Toorist endine peaminister John Major, on varem ähvardanud minna kohtusse, et peatada Johnson, kui ta parlamendi töö peatab, et kokkuleppeta Brexit ellu viia. Major ütles neljapäeval, et tal ei ole kahtlustki, et Johnsoni motiiv on minna mööda suveräänsest parlamendist, mis on tema Brexiti-poliitika vastu.

Suurbritannia parlamendi töö peatamine, mida nimetatakse prorogation’iks, toimub siis, kui peaminister soovitab kuningannal seda teha. Töö peatamine enne kuninganna kõnet on väljakujunenud pretsedent, aga seisakuperiood on üldiselt lühem ja see leiab harva aset nii pingelisel ajal.

Töö peatatakse tavaliselt lühikeseks ajaks enne uue istungjärgu algust ja parlamendiliikmed ei saa seda otsust blokeerida.