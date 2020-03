Tuhanded püüavad Itaalia karantiinipiirkonnast selle sulgumise eel lahkuda

Teine tudengipaar üritas koju Firenzesse jõuda. "Me ei osanud selliseid piiranguid oodata," ütles üks neist, lisades: "Oleme mures, sest me ei tea, kas meil õnnestub lahkuda."

"On uskumatu... see nakkus jätkab levikut," sõnas aga ​​rongireisija, kes suundus oma vennaga Napolisse.

Ulatuslikud piirangud

Tseremooniaid nagu pulmi ja matuseid, aga ka jumalateenistusi ei tohi uue dekreedi kohaselt pidada. Kinod, ööklubid, spordisaalid, basseinid, muuseumid ja suusakuurordid tuleb samuti sulgeda. Ohutsoonis asuvad restoranid ja kohvikud võivad oma uksi lahti hoida kella 06.00–18.00, kuid kliendid peavad istuma teineteisest vähemalt ühe meetri kaugusel. Inimestel on öeldud, et nad peaksid võimalikult palju kodus püsima ning karantiinist üleastujaid võib ähvardada kuni kolm kuud vangistust.

Foto: reuters

Just lõppenud nädal oli kriitiline, nägemaks, kas Itaalia meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks olid suutnud levikut peatada. Kui numbrid oleksid hakanud vähenema, võinuks arvata, et senised isoleerimismeetmed toimivad. Seda ei ole aga juhtunud ja nakatunute arv on päev-päevalt üha kasvanud.

Et nakkuse levikut ei ole suudetud peatada, on valitsus otsustanud liikuda järgmisesse etappi - ja see on dramaatiline samm edasi.

Otsus ei tähenda ala täielikku sulgumist - lennukid ja rongid sõidavad endiselt, ent neid on võimalik kasutada vaid hädaolukorras. Võimudel on luba inimesi peatada ja neilt küsida, miks nad soovivad karantiinipiirkonda siseneda või sealt lahkuda ning seejärel otsustada, kas neil on mõjuv põhjus seda teha.

Arvatakse, et viirus ringles Itaalias mitu nädalat enne selle avastamist eelmise kuu algul. Tänaseks on juhtumeid olnud kõigis riigi 22 piirkonnas. Valitsus laseb nüüd käiku kõige ulatuslikumad isoleerimismeetmed, mis võetud tarvitusele väljaspool Hiinat.

Küsimus on aga selles, kas need tulid liiga hilja.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!