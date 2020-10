Tuhanded poolakad avaldasid meelt pea täieliku abordikeelu vastu, järgmisena on oodata liikluse blokeerimist

Foto: reuters

Abordivastase liikumise Peatage Abort liige Kaja Godek ütles põhiseaduskohtu otsuse järel, et "täna on Poola eeskuju Euroopale, see on eeskuju maailmale", samal ajal kui Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Dunja Mijatović nimetas seda kurvaks päevaks naiste õiguste jaoks.

"Aluse kaotamine peaaegu igasuguseks legaalseks abordiks Poolas rikub inimõigusi," ütles Mijatović. "Otsus tähendab põrandaaluseid/välismaal toimuvaid aborte nende jaoks, kes saavad seda endale lubada, ja veelgi suuremaid kannatusi kõigile teistele."

Oponentide sõnul võis põhiseaduskohus tegutseda valitsuspartei PiS-i käsutäitjana. Kuigi kohus on nimeliselt sõltumatu, on enamik kohtunikke selles nimetatud PiS-i poolt.

Võimuletulekust saadik on partei esitanud hulga vastuolulisi kohtureforme, mille siht erakonna väitel on võitlus korruptsiooniga, kuid kriitikud leiavad, et need õõnestavad õigusriiki, ohustades nii Poola demokraatiat.