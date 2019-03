Tuhanded inimesed tulid Venemaal uue raudse eesriide kerkimise hirmus tänavatele

Tänavatele tuldi Moskvas, Voronežis, Habarovskis jt suuremates linnades pärast seda, kui riigiduumas läbi lugemise seaduseelnõu, millega kriitikute hinnangul tahetakse internetivabadusi oluliselt kärpida, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Ainuüksi pealinna Moskva tänavatel võttis protestiaktsioonist osa kuni 15 000 meeleavaldajat.

Ärevust tekitab valitsuse kavatsus riik ajutiselt internetist välja lülitada. Tegemist on osaga õppustest, ent sisuliselt tähendab see seda, et kogu andmevahetus Venemaa kodanike ja organisatsioonide vahel jääb selle ajal Venemaa piiridesse ega liigu läbi rahvusvahelise võrgu. Aktsioonil avaldati muret, et sellest võib välja kujuneda tänapäevanse raudne eesriie, mille abil venelased lõigatakse ülejäänud maailma inforuumist julmalt ära.

15 inimest võeti politsei poolt kinni, väitis korraldaja.