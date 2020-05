Tuhanded eestlased võivad Soomes peagi omaalgatuslikku karantiini sattuda ja selle rikkumise korral „sekkutakse jõuliselt”

Soome valitsus lõdvendas koroonapiiranguid ja lubab alates 14. maist taas eestlaste tööpõhist reisimist Eesti ja Soome vahel. Soome saabunud töötajad peavad aga valitsuse otsuse järgi 14 päeva kinni pidama „omaalgatuslikust karantiinist”. Sel ajal on eeldatavalt lubatud liikuda vaid kodu ja töökoha vahel, vahendab Talouselämä.

„Kõiki asjatuid sotsiaalseid kontakte välditakse võimalikult palju, aga tööl võib käia,” ütles Rakennusteollisuus RT esindaja Paavo Mattila.

Mattila hinnangul on omaalgatusliku karantiini ajal lubatud ka vältimatud käigud poodi ja apteeki.

On võimalik, et see omaalgatuslik karantiin on peagi aktuaalne paljude Eesti töötajate jaoks, kellel ei ole olnud pikka aega võimalust Soomest Eestis käia.

„Sõnum on olnud see, et koduigatsus on suur ja sinna minnakse, kui nüüd lastakse ka tagasi. Minu arusaam on, et järgmisel nädalal läheb tuhandeid eestlasi kodus käima ja tuleb siis tagasi,” ütles Mattila.

Mattila sõnul peab tööandja hoolikalt jälgima, et töötajad omaalgatuslikust karantiinist kinni peavad.

„Oleme koostamas juhiseid. See on loomulikult tööandja vastutusel,” ütles Mattila.

Mattila sõnul on põhjust sellesse rangelt suhtuda.

„Kuigi ühiskonda avatakse, ei tohi ehitusobjektidele tulla mingisugust liigset riski. Me teeme väga täpsed juhised, et see ohjes püsiks. Mõtleme välja ka sekkumise viisid,” teatas Mattila.

Mattila sõnul ei oleks sanktsioonid esimene valik nendes olukordades, kus ettevõttes leitaks, et töötaja ei pea omaalgatuslikust karantiinist kinni.

„Eeldus nende juures on, et neist peetakse kinni. Vaevalt hakatakse esimese asjana trahvima. Siiski sekkutakse sellesse jõuliselt,” lubas Mattila.

Mattila sõnul tuleb Soome saabuvatele töötajatele olukord kohe selgeks teha.

„Peab olema kohe teada, mis on lubatud ja mis mitte. Tähtsaim on, et siis ei oleks mingit ebaselgust,” ütles Mattila.