Tsüklon Fani saabub India rannikule, miljon inimest on evakueeritud

Lauri Laugen toimetaja RUS 6

Foto: AP

India ilmateenistuse teatel on troopiline tsüklon Fani saabunud riigi idarannikule. Tuule kiirus selles on 54 meetrit sekundis ja Odisha osariigis on evakueeritud üle miljoni inimese.