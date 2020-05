Tsüklon Amphan on toonud Indiasse ja Bangladeshi surmavat hävingut

Mõlemas riigis juuris torm välja puid ja purustas elumaju, sealhulgas India suurlinnas Kolkatas, vahendab BBC News.

Enne tormi saabumist evakueeriti peamiselt Bangladeshis ligi kolm miljonit inimest.

Massievakueerimised on muutnud võimude jaoks keerulisemaks Covid-19 ja sotsiaalse distantsi hoidmise meetmed. Tormivarjenditesse ei saa selle tõttu paigutada nii palju inimesi, kui sinna mahuks.

Tegemist on esimese Bengali lahel moodustunud supertsükloniga pärast 1999. aastat. Kuigi tuule kiirus selles on kahanenud, on see endiselt väga tõsine tsüklon.

India meteoroloogiateenistuse juhi Mrutyunjay Mohapatra sõnul võivad vee alla jääda mõned alad 10-15 kilomeetri kaugusel rannikust.

Amphan saabus eile pärastlõunal kõigepealt India ja Bangladeshi piiril asuvasse Sundarbani mangroovipiirkonda, kus elab neli miljonit inimest, ning liikus siis põhja ja kirdesse Kolkata suunas.

Tuule kiirus oli 51 meetrit sekundis.

Täna peaks Amphan liikuma edasi Bangladeshis ja saabuma seejärel Bhutani.

Hoiatatakse veel 300 millimeetri sademete eest, mis suurendab üleujutuste ja surmavate mudavoolude ohtu.

Kolkata elanike sõnul on tegemist aastakümnete kõige hullema tormiga. Linnas on majad üleujutatud, elektritransformaatorid plahvatasid ja vool kadus.

A scene From my brother’s house in Kolkata. They say they have never seen anything like this ever. Pray to god this passes thru quickly without much damage. pic.twitter.com/88LTdD08ww — Pawan K Goenka (@GoenkaPk) May 20, 2020

Suur osa Kolkata 14 miljonist elanikust on elektrita ja sideühendused on katkenud. BBC Kolkata korrespondendi sõnul on suur osa linnast ja selle ümbrusest olnud elektrita 17 tundi.

Lääne-Bengali osariigi peaminister Mamata Banerjee ütles, et häving on suurem katastroof kui Covid-19.

„Piirkond piirkonna järel on hävinenud. Ma kogesin täna sõjalaadset olukorda,” ütles Banerjee.

Banerjee sõnul tappis torm Lääne-Bengalis 10-12 inimest.

Tormi esimene teadaolev ohver oli Bangladeshi Punase Risti vabatahtlik, kes hukkus paadi ümberminekul külaelanikke evakueerides.

Bangladesh on teatanud veel neljast surmajuhtumist. India meedia on teatanud 10 inimese hukkumisest.