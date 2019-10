Tšiilis hukkus viis inimest, kui rüüstajad süütasid rõivavabriku

Santiagos on poed suletud, pea kogu ühistransport seisab ja mõned lennud on tühistatud või edasi lükatud.

President Piñerat, kes on miljardärist konservatiiv, on kritiseeritud meeleavaldustele reageerimise eest. Tegemist on tema ametiaja kõige tõsisema kriisiga.

Piñera teatas, et inimesed, kes süütavad põlenguid, püstitavad barrikaade ja rüüstavad, on kurjategijad.

Esimest korda pärast 1990. aastat, kui Tšiili naasis pärast Augusto Pinocheti diktatuuri demokraatia juurde, on tänavatele toodud sõdurid ja tankid.

Rahutused on esile toonud lõhed riigis, mis on üks Lõuna-Ameerika jõukamaid, aga ka üks ebavõrdsemaid.