Tšiilis hukkus vägivaldsete meeleavalduste ööl kolm inimest, pealinna tänavatele toodi patrullima sõjavägi

Kaks surid sündmuskohal ja teine ​​pärast haiglasse viimist, ütles linnapea Karla Rubilar ajakirjanikele.

President Sebastián Piñera pööras tagasi meeleavaldused põhjustanud metroopiletite hinnatõusu, kuid rahutused on vaatamata teadaandele jätkunud, vahendab uudistekanal BBC.

Sõdurid ja tankid lähetati pealinna pärast seda, kui valitsus kuulutas välja erakorralise seisukorra ja kehtestas öise liikumiskeelu.

Protestid on laienenud, demonstreerides üldist rahulolematust kõrge elatustaseme üle ühes Ladina-Ameerika stabiilsemas riigis.

Tänavused rahutused, mis on aastakümnete hullemad, on paljastanud rahva lõhestatuse ühes riigi jõukamas, aga samalt ka ühes ebavõrdsemas piirkonnas ja süvendanud üleskutseid majandusreformide läbiviimiseks.

Santiago osade linnaosade tänavatele lähetati sadu sõjaväelasi esimest korda pärast 1990. aastat, kui Tšiili naasis pärast Augusto Pinocheti diktatuuri taas demokraatia juurde.

Vägivaldsete meeleavalduste teisel päeval püstitasid meeleavaldajad barrikaadid ja süütasid põlema busse. Ametivõimud kasutasid pisargaasi ja veekahureid.

Kesklinnas puhkesid

kokkupõrked märulipolitsei ja meeleavaldajate vahel ning linnapea Felipe Alessander kirjeldades olukorda kaootilisena.

Öö jooksul võeti vahi alla üle 300 inimese ja vigastada sai 156 politseinikku ning 11 tsiviilisikut, teatas politsei.

Televisioonis rääkides ütles president Piñera, kelle vastust protestidele on kritiseeritud, et ta on kuulanud "alandlikult kaasmaalaste häält" ja mõistnud rahulolematust elukalliduse osas.

Erakorralise seisukorra ajal avaliku korra eest Santiagos vastutav kindral Javier Iturriaga del Campo ütles, et liikumiskeeldu jõustatakse linnas ja selle äärealadel kellaaegadel 22.00–07.00.