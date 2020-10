Tšiilis hääletati referendumil uue põhiseaduse koostamise poolt

Kui ligi 90% häältest oli loetud, oli põhiseaduse muutmise poolt 78% valijatest. Referendum korraldati evavõrdsusevastaste massimeeleavalduste järel, vahendab BBC News.

President Sebastián Piñera tunnustas valimistulemust ja kiitis referendumi rahumeelset läbiviimist.

Massiline valitsusvastane protestiliikumine sai Tšiilis alguse aasta tagasi. Algusest peale oli meeleavaldajate üks peamisi nõudmisi uus põhiseadus, et võidelda sügava ebavõrdsuse vastu Tšiili ühiskonnas.

„Kuni praeguseni on põhiseadus meid lõhestanud,” ütles Piñera. „Tänasest peame kõik koostööd tegema, et uus põhiseadus oleks ühtsuse, stabiilsuse ja tuleviku suur raamistik.”

Referendumil küsiti tšiillastelt kaks küsimust: esiteks, kas nad tahavad uut põhiseadust, ja teiseks, milline kogu peaks selle koostama.

Suur enamus hääletas selle poolt, et uue põhiseaduse koostaks täielikult valitud kogu, mitte selline, kuhu kuuluksid ka parlamendiliikmed.

Tuhanded inimesed kogunesid pealinnas Santiagos ja teistes linnades tähistama juba enne seda, kui tulemus selgeks sai.

Vaesus on Tšiilis viimase 20 aasta jooksul tõsiselt vähenenud ja tegemist on nüüd inimese kohta rikkaima riigiga Lõuna-Ameerikas. Samas on Tšiili ka maailma üks ebavõrdsemaid riike. Paljud süüdistavad süsteemi.

Praegune põhiseadus on pärit 1980. aastast, kui võimul oli kindral Pinochet, kelle 17 aastat kestnud sõjaväelist diktatuuri iseloomustasid repressioonid, piinamised ja inimeste kadumine.

Referendum pidi algselt toimuma aprillis, aga lükkus koroonaviiruse epideemia tõttu edasi.

155-liikmeline põhiseaduslik kogu tuleb nüüd valida enne 2022. aasta aprilli. Sellel tuleb seejärel aasta jooksul uue põhiseaduse tekst koostada, mis siis referendumile pannakse.